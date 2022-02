Marcia per la pace in Ucraina, anche Agrigento si mobilita

“Non restare indifferenti di fronte a ciò che succede in Ucraina, perché la pace è l’unica soluzione”. Agrigento si mobilita, nel nome della pace e a sostegno del popolo ucraino che sta vivendo ore drammatiche. Lunedì 28 febbraio è in programma la manifestazione per “ la pace contro tutte le guerre”. Alle 17, nella chiesa San Nicola, un momento di preghiera e, poi, la significativa accensione del tripode dell’amicizia tra i popoli. Si marcerà a favore della pace anche a Sciacca, mercoledì 2 marzo prossimo,a partire dalle ore 20. “Una marcia “insieme ai cittadini saccensi che vorranno unirsi – dicono dall’amministrazione comunale- per dire ‘no’ alla guerra in Ucraina”.