Marcello Giavarini e EgoGreen Sostengono Antonio Licata per il Titolo Italiano Pesi Welter

EgoGreen, l’azienda nazionale di luce e gas appartenente alla famiglia Giavarini, ha confermato il suo impegno nel mondo dello sport sponsorizzando il giovane pugile licatese Antonio Licata, che il prossimo 11 aprile affronterà a Ferrara l’attuale campione italiano Michele De Filippo per il Titolo Italiano Pesi Welter.

Antonio Licata, 25 anni, della scuderia Ferrara Boxe, è un talento emergente del pugilato italiano. Inizia la sua carriera sportiva a soli 13 anni e, dopo più di 70 incontri tra i dilettanti, approda al professionismo nel 2022. Da professionista ha un record impressionante, vincendo tutti e 11 i suoi incontri, di cui 10 per knockout. Un palmares che parla da sé, e che lo proietta come uno degli atleti più promettenti nel panorama pugilistico nazionale.

La sponsorizzazione di Licata da parte di EgoGreen è un chiaro esempio dell’impegno della famiglia Giavarini nel supportare i giovani talenti e nel promuovere valori positivi attraverso lo sport. Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen, ha espresso con entusiasmo la decisione di sostenere il pugile: “Lo sport è casa nostra. Quando abbiamo ricevuto la richiesta di sponsorizzazione da parte dell’entourage di Antonio Licata, non ci abbiamo pensato su due volte. Dove c’è spettacolo, dove c’è sport, c’è la nostra EgoGreen che porta avanti la passione di tanti giovani.”

EgoGreen, da sempre attenta ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale, non è nuova a iniziative di sponsorizzazione che vanno oltre il semplice supporto economico, ma che contribuiscono concretamente alla crescita di giovani talenti. La partnership con Antonio Licata si inserisce in un progetto più ampio della famiglia Giavarini, che vede nello sport un veicolo fondamentale per la valorizzazione del territorio e dei suoi giovani.

Con questo supporto, EgoGreen non solo si fa promotore di uno sport sano e spettacolare, ma celebra anche il coraggio, la determinazione e la passione di chi, come Licata, ha scelto di dedicarsi anima e corpo a una carriera che richiede sacrificio e impegno. L’appuntamento con il Titolo Italiano Pesi Welter di Antonio Licata è, dunque, non solo una sfida sportiva, ma anche un segnale forte di come le imprese possano contribuire in modo tangibile alla crescita di talenti locali, favorendo la realizzazione di sogni e ambizioni.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp