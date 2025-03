Un incendio, di probabile natura dolosa, ha distrutto la scorsa notte un camion e un escavatore di proprietà di una ditta edile a Licata. I mezzi erano inutilizzati da tempo. Il rogo è avvenuto in via Torregrossa. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme. Sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Indagini in corso dei carabinieri.

