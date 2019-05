Marcella Carlisi ironizza sui post del sindaco: un te con Firetto

Un te con Firetto, così esordisce l’esponente in consiglio comunale del Movimento Cinque Stelle, Marcella Carlisi.

L’album dei selfie del nostro sindaco ha una pagina speciale, dedicata alle colazioni.

Vorremmo arricchirla di nuove immagini portandolo fra i tanti cittadini che, in diversi quartieri, vorrebbero fare quattro chiacchiere con lui.

Ieri gli abbiamo inviato un primo formale invito per l’incontro che si terrà sabato 25, alle h 10.30 presso via degli Ulivi (all’altezza di via Recca).

Sono tanti ,però, i cittadini che vorrebbero incontrarlo: da quelli vicino alla “discarica” di Villaggio Mosè ai commercianti della via Manzoni, che ancora sopravvivono alla spazzatura per strada e alla chiusura del ponte Morandi.

In via degli Ulivi, fino a qualche mese fa, erano ancora visibili i cartelli della visita preelettorale di Firetto.

Lo invitiamo a venire per visionare il work in progress delle sue promesse elettorali. A distanza di 4 anni la via, molto trafficata perché collega Villaggio Mosè con San Leone, è ancora senza illuminazione, sprofondata in diversi punti, con “lappazze” ormai storiche, piena di brecciolino lasciato dalle piogge che la trasformano in una palude e con l’erba alta che nasconde la presenza di una strada più bassa cosicchè alcune auto, per permettere il passaggio nel verso opposto, sono cadute di sotto.

I cittadini avevano anche protocollato una petizione nel 2016, ad un anno di distanza dall’elezione, a cui non è nemmeno stata data una risposta.

Sabato alle 10.30 saremo in via degli Ulivi ad ascoltare i cittadini, per loro sarebbe più importante però prendere un te con il sindaco e confrontarsi con lui sulle difficoltà quotidiane e sulla nuova stagione estiva che porta più traffico, anche di insetti.

Ad affermarlo è stata Marcella Carlisi e il meetup degli “Attivisti con le stelle per Agrigento”