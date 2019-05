La Magna Via Frangigena invasa dai rifiuti – Confcommercio scrive al Sindaco di Agrigento

Di seguito la lettera redatta da Confcommercio e le foto a corredo:

Magna Via Frangigena – Richiesta di intervento di bonifica urgente nella Via Giardinello.

la presente per segnalare un intervento urgente di bonifica della Via Giardinello poiché, come è noto, la stessa è interessata dal percorso della Magna Via Francigena.

Purtroppo l’inciviltà di alcuni individui ha reso la via su indicata una discarica a cielo aperto, che mortifica il territorio e poi non consente di utilizzare il naturale cammino dei pellegrini.

Come sappiamo il percorso della Magna Via Frangigena aggiunge un altro tema importante al concetto di turismo con un viaggio storico-culturale alla scoperta della bellezza del paesaggio riscoprendo gli itinerari religiosi.

La crescita esponenziale dei pellegrini che si cimentano in questa riscoperta di luoghi e paesaggi campestri, nello stesso tempo aumenta il flusso del turismo nella nostra provincia, che pone Agrigento come ultima tappa. Infatti, come è bene spiegato dall’Associazione che promuove la Magna Via Frangigena dice: “L’ultimo tratto di campagna raggiunge la rocca imponente di Agrigento, la sua Rupe Atenea e si affaccia sul mar Mediterraneo e sulla Valle dei Templi.”

Per quanto sopra detto, auspicando maggiori controlli anche su questo luogo, si pregano le SS. LL. di volere intervenire urgentemente per la bonifica della Via Giardinello e restituire ai pellegrini e ad Agrigento un sito pienamente degno di accoglienza di centinaia o addirittura migliaia di pellegrini.

In attesa di cortese urgente risconto, conclude Francesco Picarella, si porgono i più cordiali saluti.