Manutenzione straordinaria sulle strade provinciali della zona est

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria nel comparto est della viabilità interna. E’ stato firmato il contratto d’appalto tra il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e l’impresa di Agrigento aggiudicataria della gara relativa all’accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della zona est, effettuata tramite procedura negoziata, per un importo contrattuale complessivo di 1.423.500,00 euro più IVA (compresi 42.705,00 euro per oneri di sicurezza). Si tratta di lavori programmati dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali e finanziati dal Ministero delle Infrastrutture (Accordo Stato/Regione del 2021), fondamentali per il miglioramento delle condizioni generali di strade che attraversano i territori di diversi comuni della provincia. I lavori dovranno essere eseguiti entro 365 giorni dalla consegna e prevedono numerosi interventi, tra cui la risagomatura dei tracciati interessati da frane e cedimenti di carreggiata, costruzione di cunette, collocazione di gabbionate, rimozione di detriti e fanghiglia, manutenzione della segnaletica stradale e delle barriere di protezione.