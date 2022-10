Canicattì continua a subire fenomeni criminali , FDI chiede più sicurezza .

Auto incendiante , furti nelle abitazioni , adesso pure con gli occupanti in casa che devono subire il trauma di veder violare il proprio domicilio mettendo a repentaglio la serenità e sicurezza degli abitanti delle abitazioni , rapine a danno dei negozi , degrado e insicurezza crescente. Questa è la fotografia di Canicattì sempre più vittima di criminali incontrollati che nell’ultimo periodo stanno seminando panico tra i cittadini. Per questo Fratelli d’Italia, per l’ennesima volta , chiede a voce alta un intervento delle Istituzioni preposte per porre fine a questa situazione divenuta ormai insopportabile e che va arginata. I consiglieri comunali, Daniela Marchese Ragona e Giuseppe Lalicata, presenteranno una richiesta ufficiale “per sollecitare – si legge in una nota- un incontro con il Prefetto, con i capigruppo consiliari. Nello stesso tempo auspichiamo che i nostri continui appelli vengano recepiti e che anche l’amministrazione comunale si attivi immediatamente per chiedere maggiori azioni sul territorio al fine di contrastare efficacemente il fenomeno e rendere la nostra città più tranquilla”.