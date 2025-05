Avvenuta la consegna ufficiale dei lavori relativi alla manutenzione della pubblica illuminazione nel Comune di Agrigento. La nuova ditta incaricata, dopo aver ricevuto le chiavi degli impianti e preso in carico le linee oggetto dell’appalto, ha già avviato la ricognizione degli interventi necessari per il ripristino dei tratti di illuminazione disattivati, o interessati negli anni dalla rimozione dei pali per motivi di pubblica incolumità. L’Amministrazione comunale, con l’atto di indirizzo del 1° ottobre 2024 dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, ha agito con tempestività non appena definite, insieme all’Ufficio Finanziario, le risorse disponibili in bilancio, dando, impulso agli uffici di avviare le procedure per l’indizione della nuova gara d’appalto, per l’affidamento dell’incarico.

Inevitabile una fase transitoria tra la scadenza del contratto precedente e l’avvio del nuovo, con alcuni evidenti disagi, nei tratti di linea e impianti semaforici che necessitano di interventi straordinari. Una condizione fisiologica in ogni fase di avvicendamento contrattuale, ridotta al minimo, essendo già operativa sul territorio l’impresa per rispondere con tempestività a tutte le segnalazioni pervenute dai cittadini, riguardanti interruzioni del servizio, guasti, sostituzioni e ripristino di elementi degli impianti di pubblica illuminazione e della segnaletica semaforica. Ripristinati infatti in poco tempo il semaforo della rotonda Giunone, la Via Antonino Restivo, Via Zuccagni Orlandini, Via Rosario Di Salvo, Via dell’Autonomia.

Come indicato nell’atto di indirizzo dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gerlando Principato​, le risorse impegnate,” saranno esclusivamente destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti. Non è prevista, al momento, la realizzazione di nuove linee di illuminazione, fatta eccezione per integrazioni puntuali nei casi in cui risultino strettamente necessarie. L’Amministrazione Comunale assicura che ogni sforzo è volto a garantire la sicurezza e la piena funzionalità degli impianti, sia nel centro città che nelle aree periferiche, con particolare attenzione al tempestivo recupero dei ritardi accumulati per cause indipendenti dalla volontà dell’Ente”.

