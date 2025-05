I poliziotti della Questura e i carabinieri del Comando provinciale accorsi in maniera fulminea, nell’area di Porta di Ponte, hanno sedato sul nascere un principio di rissa fra più giovani. E’ successo sabato sera. Nella zona a pochi passi dalla via Atenea, per motivi poco chiari, è scoppiato un alterco tra cinque o sei ragazzi. La situazione ad un certo punto ha rischiato di precipitare. Gli agenti e i militari dell’Arma in servizio di ordine pubblico sono intervenuti riportando velocemente la calma. Il piano di controllo del territorio disposto dal questore Tommaso Palumbo, per garantire la cosiddetta “movida sicura” si è rivelato ancora una volta efficace per prevenire ogni forma di violenza.

