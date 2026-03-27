E’ pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it (sez. gare e appalti) il bando di gara per l’accordo quadro annuale con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. L’importo a base d’asta è di 2.000.000 euro più Iva, compresi 120.000 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), interamente finanziati con fondi di bilancio del Libero Consorzio.

La procedura di gara sarà effettuata in modalità integralmente telematica e con inversione procedimentale, mentre le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 4 maggio 2026 per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 5 maggio 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

“Grazie all’assestamento di bilancio abbiamo messo a disposizione complessivamente 10.500.000 euro per la manutenzione di strade e immobili di proprietà dell’Ente” afferma il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Giuseppe Pendolino “che si aggiungono ai fondi ottenuti con varie linee di finanziamento regionali e nazionali”. Il bando di gara e gli allegati tecnici sono consultabili al link: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16635

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