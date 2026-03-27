Con determinazione presidenziale numero 38 del 25 marzo il Libero Consorzio promuove le attività delle aziende e dei consorzi di tutela del settore vitivinicolo e agroalimentare della provincia di Agrigento tramite la partecipazione alla fiera “Tutto Food International Food Exhibition” in programma nella sede fieristica di Rho-Milano. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento metterà a disposizione uno stand personalizzato con un’area istituzionale e 10 slot da assegnare alle imprese partecipanti per la promozione delle rispettive produzioni e il rafforzamento della loro presenza sui mercati.

Le istanze delle aziende interessate dovranno essere inviate esclusivamente per PEC all’indirizzo [email protected] entro il 13 aprile 2026. Eventuali domande tardive saranno ammesse solo in caso di non copertura dei posti disponibili da parte delle imprese che hanno presentato domanda nei termini. Le istanze saranno selezionate da un gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente del Settore Attività Produttive. A parità di requisiti, qualora il numero dei richiedenti sia superiore alle disponibilità, verranno ammesse le aziende con sorteggio nei limiti dei 10 spazi disponibili.

L’ammissione alla partecipazione o l’eventuale esclusione saranno comunicate via pec. Per tutte le informazioni: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16637

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