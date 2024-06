Viene ritenuta una dei migliori prospetti del calcio femminile italiano.

L’esperienza di Manuela Sciabica con il Sassuolo è ai titoli di coda. Il prossimo mese di luglio la 17enne di Favara firmerà un contratto triennale che la legherà alla Juventus Women. Viene ritenuta una dei migliori prospetti del calcio femminile italiano. Per lei l’imminente futuro sarà in prestito, o Erasmus come lo chiama Stefano Braghin, prima di esplodere e poter approdare definitivamente in bianconero. Nel gennaio 2023, a Vinovo, buttata in campo nella ripresa in casa della Juventus, trova al 91’ la rete del pareggio. Juventus Women era in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo. Gioca con i capelli sciolti, sempre, non raccolti totalmente. Non essendoci squadre femminili ha iniziato a giocare a sei anni con i maschi. A quindici anni poi il trasferimento a oltre 1000 chilometri da casa: a Reggio Emilia. Anzi, più precisamente a Sassuolo, dove ha vissuto in convitto ed ha proseguito gli studi. Frequenta infatti l’istituto alberghiero. Agli ordini di Gianpiero Piovani è cresciuta calcisticamente e umanamente. È stata una delle protagoniste della primavera neroverde che si è arresa in finale Scudetto soltanto contro il Milan. Veste ormai in pianta stabile la maglia della Nazionale Under 19.