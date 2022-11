‘Manolesta’ in azione in un panificio, arraffa i soldi dalla cassa e scappa

Qualcuno s’è intrufolato in un panificio nel centro di Agrigento, e approfittando della momentanea assenza del proprietario che si trovava, e con lui un dipendente, all’interno del laboratorio, ha aperto il registratore di cassa, ed ha portato via, circa 50 euro: soldi a monete, per la maggior parte, che erano stati lasciati per dare il resto ai clienti.

Il ladro ha agito durante le ore notturne. La scoperta da parte del panettiere poco più tardi. L’artigiano non ha potuto far altro, che andare dalla polizia per formalizzare la denuncia, a carico di ignoti, per furto. Sono state avviate le indagini per provare a identificare l’autore dell’ennesima azione criminale ai danni di un’attività commerciale.