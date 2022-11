Maltempo, l’Agrigentino tra le zone a più alto rischio allagamenti

In Sicilia, dal 2010 ad oggi, sono stati 175 i fenomeni meteorologici estremi, la media più alta d’Italia. A seguire Lombardia (166) e Lazio (136). La parte occidentale dell’isola, da Trapani ad Agrigento, resta tra le zone a più alto rischio allagamenti. I dati sono contenuti nel rapporto “Il clima è già cambiato” dell’Osservatorio Città Clima 2022 realizzato da Legambiente, con il contributo del Gruppo Unipol, sull’emergenza climatica in Italia. Tra gli altri numeri da non sottovalutare, in tutta la Penisola, da gennaio a ottobre del 2022, sono stati registrati ben 254 fenomeni meteorologici estremi, con un aumento del 27 per cento rispetto all’intero 2021.