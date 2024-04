Associazione civica promuove iniziativa dopo arresto dirigente per corruzione

Questo pomeriggio, davanti a Palazzo San Domenico in piazza Pirandello, si è svolta una manifestazione pubblica per rivendicare legalità ed etica nelle scelte politiche, un’iniziativa promossa dall’associazione civica “Agrigento in Comune”. Lo slogan “Interesse pubblico, rivendichiamo legalità, etica e trasparenza nelle scelte politiche” è stato il fulcro di questo incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini preoccupati per le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il dirigente Gaetano Di Giovanni, attualmente indagato per corruzione.

La manifestazione è stata anche l’occasione per chiedere trasparenza sulle azioni e le misure adottate fino ad oggi dall’amministrazione comunale per garantire legalità e trasparenza nel corso della legislatura. I presenti hanno voluto sapere se vi siano stati ostacoli che abbiano impedito il pieno rispetto di questi valori fondamentali.

Il sindaco di Agrigento assente per impegni istituzionali ha fatto sapere che è disposto ad incontrare i cittadini in un secondo momento, perchè si sente parte di essi e si sta impegnando per amministrare questa città.

L’ex parlamentare nazionale Michele Sodano, presente alla manifestazione, ha sottolineato con forza che non si tratta di una protesta diretta contro l’attuale amministrazione, ma piuttosto di una critica a un “modus operandi” che si perpetua nel tempo. Sodano ha ricordato che il dirigente Di Giovanni era già presente nell’amministrazione precedente, evidenziando la continuità di alcune problematiche che affliggono da tempo la città. La presenza dei cittadini in piazza Pirandello è stata un segno di grande attenzione e voglia di contribuire a costruire una città più giusta e trasparente per tutti.