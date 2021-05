Manifestazione operatori dello spettacolo, Cantone: “Ci faremo sentire al governo nazionale”

Il Presidente della V Commissione Consiliare al comune di Agrigento (Turismo, Cultura & Spettacolo) Carmelo Cantone, insieme ai Colleghi Simone Gramaglia, Giovanni Civiltà e all’Assessore Antonino Costanza Scinta, esprimono solidarietà agli Operatori dello Spettacolo, della Cultura e del Turismo di Agrigento, riuniti in una pacifica manifestazione di protesta il 1 maggio davanti al Tempio di Ercole, intitolata “chi fermerà la musica”.

Cantone presente al flash mob, dichiara :“esprimiamo tutta la nostra vicinanza a questo comparto giustamente indignato, perché duramente colpito da decisioni prese dal Governo nazionale; decisioni che penalizzano ulteriormente i loro settori, già gravemente in crisi a causa del COVID”

“Come si può accettare una chiusura dei locali o degli spettacoli alle ore 22 in estate? Così restiamo automaticamente tagliati fuori da qualsiasi programma turistico della gente comune, che ovviamente sta già prenotando in altre destinazioni come la Grecia per esempio”.

“Con i nostri Deputati, gli On. Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo – conclude Cantone – ci adopereremo da subito per sensibilizzare il Governo Nazionale sulla gravissima condizione in cui versano le filiere dello spettacolo e del turismo”.