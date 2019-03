Mandorlo, la protesta contro le navette. Vullo: un flop [VIDEO]

Nella giornata conclusiva del mandorlo in fiore, la macchina organizzativa ha superato l’esame sfilata, meno quello dell’organizzazione dei trasporti che è stato un flop assoluto.

Ad affermarlo è il conisigliere comunale di Agrigento Marco Vullo che aggiunge:

Da alcuni video amatoriali si è venuti a conoscenzadi di gravi lacune nella gestione del servizio cosiddetto navetta che è sfociato nell’ira di tante persone soprattutto provenienti dalle altre province della Sicilia che hanno gridato “mai più ad Agrigento” “Vergogna”.

Chi e come ha organizzato il servizio? Soprattutto come si è pensato di gestire il flusso turistico? Da quali eccelsi luminari del trasporto pubblico locale sono uscite queste idee per gestire tutte le persone che intendevano raggiungere il centro città per godere della festa del mandorlo?

L’amministrazione Comunale e soprattutto l’assessore comunale Battaglia vengano a riferire in Consiglio Comunale e ci dicano quali provvedimentiintendono prendere.

In molti oggi ci siamo vergognati di quello che è successo, il Sindaco dovrebbe fare altrettanto.

