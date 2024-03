L’edizione di quest’anno del Mandorlo in fiore è davvero una festa nella festa. Agli eventi tradizionali, come l’accensione del Tripode dell’Amicizia, la Fiaccolata dell’Amicizia in programma nel pomeriggio, sfilate e spettacoli, si sono aggiunti diversi eventi collaterali, con l’obiettivo di coinvolgere anche gli agrigentini che hanno la possibilità di stare a contatto con i gruppi internazionali, provenienti da diverse parti del mondo.

In questo contesto si inserisce per la prima volta lo strepitoso successo dello “Street Folk Festival” di ieri sera. La Sagra ha incontrato i giovani, ma anche tanti meno giovani e turisti. Diversi gruppi folk internazionali hanno invaso la via Atenea e Porta di Ponte, quasi uno per ogni locale, ed insieme agli agrigentini hanno bevuto, ballato e cantato insieme. Il salotto cittadino per ore è stato palcoscenico per esibizioni, balli e canti.

E dopo le 22 la via Atenea si è trasformata in un’enorme discoteca all’aperto. Tutti a ballare. “Una serata magica che ha visto in maniera tangibile la felicità di vivere una grande festa popolare”, ha detto l’assessore comunale Carmelo Cantone.