Ignoti ladri hanno messo a segno un furto al distributore di carburanti “Q8” lungo la strada statale 189 in territorio di Agrigento. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma sarebbe ingente. Ad agire, l’altra notte, una banda di delinquenti, difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito un singolo soggetto. I malviventi hanno rotto una finestra del fabbricato, adibito ad uffici, e in questo modo sono riusciti ad intrufolarsi nel locale.

E’ stata scassinata la cassaforte e rubato l’incasso degli ultimi giorni. Quasi sicuramente per non lasciarsi tracce dietro le spalle, è stato danneggiato l’impianto di videosorveglianza posto a presidio del distributore di carburante. L’allarme è stato lanciato dal proprietario. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento per un primo sopralluogo, poi hanno avviato le indagini.

Analogo scenario due settimane addietro alla stazione di servizio della statale 115, all’uscita del Villaggio Mosè. Non c’è nessuna certezza che ad agire sia stata la stessa banda di delinquenti. Ma sarebbe l’ipotesi investigativa privilegiata.