Mandorlo in fiore. Predisposto il piano parcheggi per la domenica conclusiva

Domenica prossima, 12 marzo, sarà la giornata conclusiva del Mandorlo in fiore. Predisposto il piano parcheggi per le auto del pubblico che parteciperà alla manifestazione. Per assistere alla sfilata mattutina lungo le vie cittadine gli autoveicoli Pubblici e Privati potranno sostare lungo le strade e aree comunali circostanti l’area dell’evento (aperti al traffico); sarà destinato ad accogliere i mezzi degli spettatori il parcheggio Cugnovela , dove si prevede un servizio navette gratuito che permetterà di arrivare in prossimità della zona dello spettacolo. 240 posti nel multipiano di via Pietro Nenni. Gli autobus dei gruppi di spettatori provenienti dalle arterie stradali poste a sud est o a sud ovest della città (SS 640, 115, 122, etc…), dopo aver accompagnato i passeggeri in “Piazzale Ugo La Malfa” andranno a sostare nel grande Piazzale Cugnovela , a Villaseta.

Gli autobus dei gruppi di spettatori provenienti dalle arterie stradali poste a nord della città (SS 118, 189, etc…), dopo aver accompagnato i passeggeri in “Piazzale Rosselli”, andranno a sostare in Viale Sicilia, a Fontanelle. Per assistere alla spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia i mezzi pubblici o privati potranno sostare a Villaseta, nel parcheggio Cugnovela (si prevede un servizio navette che permetterà di arrivare in prossimità della zona dello spettacolo).

Gli autobus dei gruppi di spettatori andranno a sostare lungo la via “Passeggiata Archeologica” e lungo la via Panoramica dei Templi sul lato della strada munita di marciapiede (lato destro direzione San Leone).

Vie che saranno chiuse al traffico veicolare.

Gli autobus dei guppi Folklorici, dopo aver lasciato i passeggeri all’ingresso “Giunone” e/o “Ercole” andranno a sostare lungo la via “Giuseppe La Loggia ” (lato destro direzione Rotonda Giunone).

La via sarà chiusa al traffico autoveicolare.