Cala il sipario sulla 78ª edizione del Mandorlo in Fiore e il tempo dei bilanci si intreccia con quello dei ringraziamenti. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, affida alle parole il senso di una settimana intensa, segnata da emozioni, partecipazione e anche da qualche difficoltà.

Al termine della manifestazione, il primo cittadino ha voluto esprimere gratitudine all’organizzazione, guidata da Carmelo Cantone, con il contributo di Riccardo Cacicia, Luigi Costanza e Giovanni Di Maida, e a tutto il team che ha lavorato senza sosta per garantire la riuscita dell’evento.

Non sono mancati gli ostacoli, a partire dalle condizioni meteo avverse che hanno inciso sul programma. “Nonostante le difficoltà – sottolinea il sindaco – l’organizzazione è riuscita a riprogrammare le iniziative, consentendo comunque lo svolgimento della manifestazione”. Un segnale di resilienza che ha permesso alla città di non fermarsi.

Miccichè ha poi rivolto un ringraziamento alla Giunta comunale, con gli assessori Lisci, Accurso, Tagano e Montalbano, al presidente del Consiglio comunale Giovanni Civiltà, ai consiglieri e ai dirigenti per il lavoro condiviso.

Parole di riconoscenza anche per le istituzioni: dal prefetto Salvatore Caccamo, al presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino, fino alla Camera di Commercio e al commissario Giuseppe Termine. Fondamentale il contributo del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, con il direttore Roberto Sciarratta, e della Regione Siciliana.

Un passaggio importante è stato dedicato alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale e Provinciale e alla Protezione Civile, che hanno garantito sicurezza e ordine pubblico durante tutta la settimana. “Straordinario anche il lavoro della Croce Rossa – presieduta da Angelo Vita – e dei volontari”, ha aggiunto.

Il sindaco ha voluto sottolineare anche il ruolo della Fondazione Teatro Pirandello, delle aziende partner come TUA S.r.l., SAIS Trasporti S.p.A., Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, e della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, oltre al contributo della stampa locale e nazionale e degli operatori turistici.

Un’edizione che, nonostante tutto, lascia il segno. E che si lega inevitabilmente anche al racconto più critico e riflessivo di questi giorni, come nell’editoriale Messico e Nuvole, che ha acceso il dibattito sul futuro della manifestazione e sull’identità della città. Agrigento chiude così una settimana complessa, tra luci e ombre, ma con una certezza: il Mandorlo in Fiore resta un patrimonio da difendere e rilanciare.

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