E’ tutto pronto in casa Aifa Associazione International Folk Agrigento, in vista della 24^ edizione del Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” che si terrà ad Agrigento dal 2 al 7 marzo 2027 in occasione del Mandorlo in Fiore. “Una macchina organizzativa che praticamente non ha soluzione di continuità in quanto dal punto di vista gestionale i gruppi che partecipano al Festival, essendo formati da minorenni, hanno necessità di particolari attenzioni anche per le formalità burocratiche e per i permessi dei vari consolati”, si legge in una nota degli organizzatori.

Anche per la prossima edizione il “Festival Internazionale – I Bambini del Mondo”, proporrà gli appuntamenti più significative che caratterizzano la manifestazione e che, come più volte ribadito, vanno al di la del folklore. Proprio in relazione a ciò il Festival da diversi anni gode del Patrocinio, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, “In considerazione del valore didattico e culturale dell’iniziativa”; dell’Unicef Italia, con I Bambini del Mondo nominati “Ambasciatori di Pace”.

Altre importanti collaborazioni vengono dalla Società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, che promuove il concorso “Italia: immagini e pensieri“, riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al Festival; il Panathlon Club Agrigento organizzazione internazionale, riconosciuta dal Cio, dedicata alla promozione dell’etica, del fair play e dei valori culturali dello sport come strumento formativo e di solidarietà; la Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Agrigento; Studio Danza di Manuela Santini.

Fin dalla sua nascita, infatti, il Festival “I Bambini del Mondo” coniuga folklore, promozione umana e sociale, promuove i valori della Pace e della Fratellanza tra i popoli in difesa dei diritti dei minori.

Come da tradizione, il Festival, oltre agli spettacoli con la presenza dei gruppi internazionali unitamente a quelli agrigentini, ha nel suo programma appuntamenti di alto valore sociale: la Passeggiata della Pace e della Fraternità, nella Valle dei Templi, con i Bambini del Mondo, Ambasciatori di Pace, che ai piedi del Tempio della Concordia, leggeranno alcuni passi dei Principi fondamentali della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” emanata dall’Unicef; la “Preghiera interreligiosa – I popoli per la Pace”, un appuntamento carico di significato che riunisce tutti i gruppi partecipanti in un unico grande momento di spiritualità e condivisione; la visita/spettacolo presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento; il “Premio Claudio Criscenzo” in ricordo del “papa” del Festival.

Non di secondo piano gli spettacoli riservati agli alunni delle scuole della provincia, ben 9 lo scorso anno, tutti sold out al Teatro Pirandello con oltre 4.000 spettatori, spettacoli che hanno dato spunto anche a gemellaggi e condivisione con le scuole partecipanti oltre che con i gruppi agrigentini. “Siamo sicuri che anche quest’anno I Bambini del mondo sapranno conquistarsi consenso, riconoscimenti ed applausi – dice Luca Criscenzo presidente AIFA. l’associazione che organizza la manifestazione – e mettere ancora una volta Agrigento al centro del mondo da dove lanciare i messaggi di pace, solidarietà, amore, fratellanza tra i Popoli in difesa dei diritti dei minori”.

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