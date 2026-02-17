Torna la sera del 21 febbraio al teatro Pirandello di Agrigento “Aspettando la Sagra”, un appuntamento che negli ultimi anni è diventato un’anteprima al Mandorlo in Fiore, la kermesse che quest’anno si terrà dal 7 al 15 marzo. L’evento dell’edizione 2026 è dal titolo “Aspettando la Sagra – Cantu di Cori”, dedicato quest’anno al tema “Tradizione di Pace”, si terrà sabato dalle ore 21.

Le voci dei cori, il talento degli artisti agrigentini e l’energia del pubblico saranno i protagonisti di una serata unica, condotta da Valentina Alaimo e Davide Sardo. Nel corso della serata il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi e coordinatore del 78° Mandorlo in Fiore, Carmelo Cantone, inoltre presenteranno il programma ufficiale del 78° Mandorlo in Fiore. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

