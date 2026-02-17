Ancora buone notizie per gli utenti delle strade interne. Un nuovo bando di gara riguarderà infatti la manutenzione straordinaria del comparto stradale Est del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, questa volta dell’importo di 2.800.000 euro più Iva, compresi 84.000 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) per l’accordo quadro della durata di un anno.

La gara verrà effettuata con proceduta aperta e in modalità telematica, e le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 marzo 2026 esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale certificata Maggioli in uso al Libero Consorzio. Le offerte telematiche saranno aperte alle ore 8:30 del 31 marzo 2026 nella sala gare del Gruppo Contratti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (Via Acrone, 27 – Agrigento).

“E’ un appalto che, contrariamente ai numerosi altri già in corso, compreso quello pubblicato nei giorni scorsi, è stato finanziato interamente con fondi di bilancio del Libero Consorzio – precisa il presidente Giuseppe Pendolino – a testimonianza della massima attenzione dell’Ente sulla situazione della rete viaria, costantemente monitorata per il suo miglioramento”. Il progetto è stato redatto dallo staff tecnico del Settore Infrastrutture Stradali.

Per tutte le informazioni sul bando di gara:

https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16564

