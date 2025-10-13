Confcommercio Agrigento: “Bene la comunicazione tempestiva delle date del Mandorlo in Fiore. Ora si riunisca la Consulta del Turismo”

La delegazione di Confcommercio Agrigento accoglie con grande favore l’annuncio ufficiale delle date della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dal 7 al 15 marzo 2026.

«Conoscere con largo anticipo il periodo di svolgimento della manifestazione — dichiarano i rappresentanti di Confcommercio Agrigento — è una notizia estremamente positiva per tutto il comparto economico e turistico della città. La certezza delle date consente agli operatori di programmare per tempo pacchetti, offerte e strategie di accoglienza, valorizzando così la ricaduta economica e d’immagine che il Mandorlo in Fiore genera ogni anno».

Confcommercio sottolinea l’importanza di riattivare la Consulta del Turismo, ferma da oltre due anni, per ripristinare un confronto attivo e costruttivo tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori del settore.

«La Consulta del Turismo è uno strumento fondamentale per condividere idee, proposte e soluzioni utili a migliorare l’organizzazione e la promozione della festa più importante di Agrigento — afferma Francesco Picarella, presidente della delegazione di Confcommercio Agrigento. — È necessario che venga convocata al più presto, per costruire tutti insieme un percorso condiviso che valorizzi al massimo il Mandorlo in Fiore e, con esso, l’intero sistema turistico cittadino».

Il tessuto economico locale guarda con attenzione alla riuscita della manifestazione, considerata un simbolo della cultura, della bellezza e dell’accoglienza agrigentina.

