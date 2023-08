Schifani annuncia: Mandorlo in Fiore 2024 – Preparativi per un’Edizione ccoppiettante in vista del 2025, anno della Capitale della Cultura

Nel cuore di Agrigento, si sta plasmando un’edizione eccezionale della festa “Mandorlo in Fiore”, destinata a risuonare a livello mondiale, in previsione del 2025, l’anno in cui Agrigento prenderà il palcoscenico come Capitale della Cultura. Le parole del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, raccolte durante un’intervista condotta nel contesto del concerto di Gianni Morandi, hanno trasmesso l’entusiasmo e l’impegno che circondano questo ambizioso progetto.

Schifani, in un momento di distensione durante il concerto, ha condiviso il suo entusiasmo per “Morandi“, definendolo un’opportunità di libertà e gioia. Ha espresso il desiderio che questo evento funga da oasi di relax per lui e sua moglie, dopo lunghi periodi di lavoro dedicato alla comunità. L’evento, ha dichiarato Schifani, è anche un viaggio nel tempo, un ritorno agli anni giovanili, un’occasione per immergersi nella nostalgia e ascoltare un cantante eccezionale come Gianni Morandi, la cui potente performance lascerà un’impronta duratura nei cuori degli spettatori.

Rispetto alla prossima edizione dell’amata kermesse cittadina, quella del 2024, Schifani ha sottolineato che il “Mandorlo in Fiore” rappresenta solo l’inizio di un ambizioso percorso. La città è in fermento, pronta ad accogliere il mondo e a stupire con un evento che si preannuncia spettacolare e indimenticabile. Schifani ha garantito che il suo impegno personale sarà totale e che questa festa tradizionale sarà resa ancora più speciale dall’attenzione e dalla cura che l’accompagneranno.

Le dichiarazioni del presidente Schifani hanno confermato l’intenzione di trasformare “Mandorlo in Fiore” in un evento di livello internazionale, un trampolino di lancio per l’anno successivo, quando Agrigento si fonderà con il titolo di Capitale della Cultura. L’entusiasmo palpabile e la determinazione che si percepiscono in queste parole suggeriscono che Agrigento è pronta a brillare, a condividere la sua storia, la sua cultura e il suo fascino con il mondo intero.