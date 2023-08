Nell’ambito di un allenamento congiunto presso lo stadio Esseneto di Agrigento, il Mazara ha prevalso con un risultato di uno a zero sull’Akragas. Il gol decisivo è stato siglato da Gustavo Maya nel corso del secondo tempo.

Nonostante l’Akragas, impegnato nella fase intensiva della preparazione atletica, abbia sfiorato il gol in più occasioni, con tentativi da parte di Litteri nel primo tempo e Trombino nella ripresa, è stato il Mazara a portare a casa la vittoria.

Sabato prossimo, alle ore 16, allo stadio Esseneto, è previsto un altro allenamento congiunto, questa volta contro il Gela, che si preannuncia come un’opportunità per entrambe le squadre di testare ulteriormente le proprie abilità.

Ecco le formazioni iniziali delle due squadre:

Akragas:

Sorrentino

Rechichi

Ruffino

Sanseverino

Rossi

Echeverria

Vizzini

Le Mura

Litteri

Llama

Veneroso

Mazara:

Keba

Mamone

Lo Cascio

Galfano

Giardina

Villar

Cherif

Licata

Ortiz

Alex

Sowe

La partita è stata un’occasione per entrambe le squadre di mettere alla prova le proprie capacità e prepararsi al meglio in vista delle sfide future. Il Mazara ha dimostrato determinazione nell’ottenere il vantaggio decisivo, mentre l’Akragas ha dimostrato di essere in forma e ha creato diverse opportunità di segnare. La prossima sfida contro il Gela sarà un’ulteriore tappa nel percorso di preparazione delle squadre, che sicuramente continueranno a lavorare sodo per raggiungere i loro obiettivi stagionali.