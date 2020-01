Mandorlo in Fiore 2020 : confermata la presenza di Anna Falchi

Domani venerdì 17 gennaio presso il Palazzo dei Filippini, in via Atenea alle ore 11 sarà presentata in conferenza stampa la settantaciquesima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore, che si svolgerà ad Agrigento dal 28 febbraio all’8 marzo, organizzata dal Parco della Valle dei Templi e dal Comune di Agrigento. Presenteranno le attività il Direttore del Parco Roberto Sciarratta, il Sindaco di Agrigento Calogero Firetto e il coordinatore del progetto Raffaele Sanzo.

Inoltre, come riportato da Grandangolo Agrigento, la madrina di tale evento sarà la nota attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi.