Mandorlara 2020: showcooking al Monastero Santo Spirito con lo chef Natale Giunta

Grande attesa per la tredicesima edizione della Mandorlara 2020. Dal 2 al 6 marzo il Monastero di Santo Spirito di Agrigento ospiterà uno showcooking molto elaborato. Un programma ricchissimo di eventi , che vedrà esibirsi in cucina il noto chef siciliano Natale Giunta del Ristorante Castello a Mare di Palermo, ormai ospite fisso de La prova del Cuoco, il programma di Rai 1 condotto dal lunedì al venerdi da Elisa Isoardi. Quest’anno lo chef è stato scelto come testimonial della famosa iniziativa culinaria agrigentina.

Di seguito il programma della manifestazione:

SHOWCOOKING MANDORLARA 2020

Dalle ore 17.30

Lunedì 2 marzo

Show drink con Salvatore Siracusa e i soci della Professional Bartenders di Agrigento e gli studenti “Ambrosini”

Martedì 3 marzo

Show drink con studenti AMbrosini e gli chef Carmelo Tondo (Hotel della Valle) e Peppe Moscato (Raranè Osteria del Pesce)

Giovedì 5 marzo

Show cooking con studenti 2Ambrosini” , Associazione Chef Agrigento con le LAdy Chef e Mareme Cisse, Torronificio Sandro Nitro.

Venerdì 6 marzo

Per la prima volta showcooking delle suore del Monastero di Santo Spirito e a seguire showcooking con il testimonial chef Natale Giunta e gli studenti “Ambrosini”.

HAPPY HOUR MANDORLARA 2020

Dalle ore 19.30

3 marzo

NZOLIA – Piazzetta San Calogero

5 marzo

ENOTRIA – Via Atenea

6 marzo

DACANTO – Via Atenea

7 marzo

CIAULA E MOJO – Piazza San Francesco

Tra i ristoranti partecipanti alla Mandorlara 2020 figurano:

Con menù promozionale a 30 euro bevande escluse

AGRIGENTO

“Il Grecale” (Hotel Costazzurra) – tel. 0922411222 solo per gruppi

“Kokalos” – tel. 0922606427

“Raranè -Osteria del pesce” – tel.0922060038

“Trattoria dei Templi” – tel.0922.403110

PORTO EMPEDOCLE

“Kenia” – tel. 0922.636130

AGRIGENTO

Con menù promozionale a 50 euro bevande escluse:

“La terrazza degli Dei” (Hotel Villa Athena) . tel. 0922.596288