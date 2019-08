“Storie e territori di successo si raccontano”: in occasione del Mandarossa vineyard Tour 2019, una tavola rotonda dedicata alla valorizzazione del territorio

Menfi (AG), sabato 7 settembre alle ore 18.30

Presso Casa Mandrarossa, Contrada Bertolino di Mare

Sabato 7 settembre Mandrarossa inaugurerà ufficialmente l’edizione 2019 del Mandrarossa Vineyard Tour. L’evento cult dell’azienda vitivinicola di Menfi che, ogni anno, in occasione della vendemmia apre le porte al pubblico per un weekend tra mare e vigne dedicato alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche del territorio e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della Sicilia Sud occidentale.

Proprio questi saranno i temi di un interessante tavola rotonda “Storie e territori di successo: i protagonisti si raccontano” che si terrà nel pomeriggio di sabato 7 settembre, alle ore 18.30, presso Casa Mandrarossa, in Contrada Bertolino di Mare.

Moderato da Andrea Gabbrielli, autorevole e storica firma del giornalismo enogastronomico italiano, l’incontro sarà un intrecciarsi di storie narrate dai portavoce di territori che hanno visto nella valorizzazione e nella salvaguardia dei prodotti e delle tradizioni enogastronomiche la chiave per promuovere e dare nuova linfa vitale al territorio. Un’antologia di racconti d’Italia a lieto fine che porteranno alla luce le storie di terre ricche d’incanto che rischiavano di essere dimenticate, di tradizioni riscoperte e di coraggiosi artigiani del gusto.

Afferma Giuseppe Bursi, Presidente di Cantine Settesoli: “Il nostro intento in questa occasione è quello di portare in Sicilia la testimonianza di altre aree enogastronomiche italiane, che hanno creato e alimentato la propria buona reputazione a partire dai vini – o dai prodotti alimentari – che da sempre hanno caratterizzato il loro territorio di appartenenza. Menfi viene riconosciuta come un’area d’eccellenza ed elezione della viticoltura siciliana; dunque ci è sembrato utile mettere a confronto diverse esperienze di gestione e valorizzazione del territorio, cercando di imparare da chi nel passato anche recente ha operato bene in questo settore. Siamo riusciti, con la collaborazione di Andrea Gabbrielli, a coinvolgere attori di altissimo profilo che, ognuno all’interno del proprio ambito di riferimento, hanno accettato di condividere con Cantine Settesoli e con il pubblico che interverrà alcune mosse vincenti di marketing territoriale, fatte di riscoperta dei prodotti storici, di riconoscimento del valore di un territorio sotto il profilo paesaggistico, culturale e produttivo, e di conseguenti attività di comunicazione e divulgazione. Sarà un’occasione importante per condividere strategie e risultati, e per tracciare la via che porterà, anche a Menfi, alla riscoperta di un’area ricchissima di cultura storica ed enogastronomica e di paesaggi marini e vitati mozzafiato, che anche le Cantine Settesoli, con vigneti localizzati su tre provincie e dieci comuni, hanno contribuito e tuttora contribuiscono a tutelare e promuovere”.

Le voci narranti di questa tavola saranno:

Aldo Lorenzoni – Direttore del Consorzio Soave

Angelo Minelli – Enologo – Wine Searcher

Ferdinando Natali – Responsabile Corporate Sud e Sicilia Unicredit

Giuseppe Bursi – Presidente Cantine Settesoli

Giuseppe di Martino – A.D. Pastificio di Martino, Antica Pasta di Gragnano, Napoli

Graziano Nicosia – Vice Presidente del Consorzio Etna DOC

Mario Cuccia – Presidente Azienda Agricola San Felice, Toscana

Stefano Cinelli Colombini – A.D. Fattoria dei Barbi, Montalcino

Modera Andrea Gabbrielli, Giornalista

L’evento è aperto a tutti, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti