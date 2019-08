Organizzata dal Distretto 108YB Sicilia del Lions Club International

Agrigento, Seconda Passeggiata veloce e risveglio muscolare nella Valle dei Templi

Presenteranno l’evento il Governatore Angelo Collura e il Delegato Distrettuale Achille Furioso. Partecipano 40 associazioni sul territorio. Conferenza stampa il 28 agosto alle 11,30 presso Casa Sanfilippo

Agrigento- Il Distretto Lions 108 YB Sicilia, subito dopo l’apertura dell’anno sociale 2019/2020 presieduta dal neo Governatore dottor Angelo Collura, ha organizzato la 2^ Passeggiata veloce con risveglio muscolare nella Valle dei Templi, che avrà luogo domenica 1 settembre 2019, con raduno alle ore 18,15, nell’area teatrale del Tempio di Giunone.

La manifestazione assume una valenza regionale, per volontà del Governatore Collura, dopo il successo dello scorso anno con la partecipazione di oltre 500 persone. Organizzatore e Delegato distrettuale al Service, l’ingegnere Achille Furioso.

L’iniziativa mira alla sensibilizzazione alle buone pratiche per il benessere psicofisico e alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e paesaggistici del territorio.

La conferenza stampa, alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni che patrocinano l’evento, si terrà il 28 agosto p.v. alle ore 11:30 presso la sala Convegni della Casa Sanfilippo.

Aperta a tutti agrigentini e non, turisti di ogni parte del mondo che si trovano ad Agrigento e decidono di vivere in un modo nuovo la Valle dei Templi, location straordinaria per la promozione di sani valori tra cui salute, cultura, amicizia e sport.

I partecipanti saranno guidati dagli istruttori sportivi della MasterFitEvents che cureranno il risveglio muscolare prima della passeggiata. Prevista inoltre, la presenza della dott.ssa Roberta Siracusa che illustrerà i benefici prodotti dalla passeggiata veloce.

Sarà possibile scegliere tra 2 percorsi: uno di facile accesso a tutti (meno di 3 km subpianeggianti) e un altro (più articolato) rivolto ai più allenati di circa 7 km. Alla fine i partecipanti riceveranno una bevanda a cura di Slow Food.

La magia dell’evento sta anche nel fatto che oltre 40 altre prestigiose associazioni hanno prontamente voluto dare il proprio patrocinio. Il successo della manifestazione si deve proprio alla magica atmosfera che si crea quando gli stakeholder e gli attori più importanti del territorio fanno rete. Hanno dato il proprio patrocinio, oltre al PARCO VALLE DEI TEMPLI, che offre la location e ha collaborato alla scelta dei percorsi 40 associazioni che saranno rese note nel corso della conferenza stampa

I partecipanti devono presentarsi non oltre le 17:45 al desk di accoglienza che sarà allestito presso la biglietteria di Giunone. La partecipazione e l’ingresso sono completamente gratuiti.