Dal primo gennaio al 30 settembre scorso sono state poco più di 3 mila le contravvenzioni per il mancato rispetto degli orari imposti dalla Zona traffico limitato, all’ingresso della via Atenea. La media è di 350 multe al mese, con un balzo ad agosto di oltre 400.

Un aumento delle violazioni dovuto anche alla presenza in città di tanti turisti. La contravvenzione, per accesso abusivo alla Ztl, è di 96 euro, ridotta del 20 per cento se si paga entro 5 giorni dalla notifica. Ma quasi uno su due non paga la multa. L’evasione sulla Ztl infatti è del 49 per cento e paga il 51 per cento.

