Momenti di tensione questa mattina in via Luigi Sturzo a Racalmuto, dove una giovane donna si è barricata all’interno della sua abitazione con i suoi due figli di 4 e 7 anni. La decisione di barricarsi in casa potrebbe essere scaturita da una lite familiare e da un probabile stato depressivo dopo che la ragazza si è separata dal marito. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Canicattì e da Agrigento sono giunti i vertici del Comando provinciale dell’Arma, che stanno cercando di convincere la donna a non compiere atti di violenza nei confronti dei bambini o gesti di autolesionismo, anche se lei non ne avrebbe manifestato l’intenzione.

