Sono saltate fuori delle irregolarità nel cantiere allestito per l’ampliamento dell’isola ecologica comunale di contrada “Tabassi”, in località Perriera, a Sciacca. Lo hanno accertato nel corso di un controllo nei luoghi di lavoro, l’ennesimo messo a segno, i carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro del Comando provinciale di Agrigento, unitamente ai loro colleghi della Compagnia di Sciacca.

L’amministratore unico della ditta, appaltatrice dei lavori, un cinquantasettenne nisseno, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per violazioni del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state contestate le seguenti violazioni: l’omessa installazione di servizi igienici e lavabi; la non conformità del piano operativo di sicurezza e l’utilizzo di scale a mano non conformi.

Dopo avere accertato le omissioni all’impresa sono state comminate ammende per complessivi 9.282 euro. L’attività imprenditoriale, per sua fortuna, non è stata sospesa, anche se d’ora in avanti per portare avanti i lavori, in questo caso pubblici, dovrà ristabilire le condizioni in cui operare in tutta sicurezza.