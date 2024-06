Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Nicoletta Sciarratta, ha assolto, per insussistenza dei fatti un 52enne, di Agrigento, ispettore capo della Polizia Municipale, accusato d stalking, violazione aggravata di domicilio e interferenze illecite nella vita privata delle persone. L’uomo, che si è sempre dichiarato estraneo ai fatti addebitatigli, era stato accusato da una cittadina tedesca con cui aveva avuto una occasionale relazione sentimentale, poi interrottasi, di pedinamenti, minacce di morte, ingiurie, molestie, danneggiamenti, violazione di domicilio ed interferenze illecite nella sua vita privata acquisendo registrazioni vietate con apposite apparecchiature di capostazione.

La donna, narrò i fatti in un apposita denunzia, a seguito della quale vennero espletate dal carabinieri di Realmonte, articolate indagini su delega della Procura a seguito delle quali, venne richiesto e poi disposto dal Gup di Agrigento il rinvio a giudizio. Tuttavia nel corso del dibattimento le accuse mosse all’ispettore capo non hanno trovato riscontro, anche perché la donna non si è mai presentata a confermarle, sebbene reiteratamente citata in giudizio dalla Procura della Repubblica, anche presso i suoi domicili conosciuti in Agrigento e Germania, per rendere testimonianza, seppure si fosse costituita parte civile e avesse comunicato al proprio difensore di volere testimoniare.

L’avvocato Arnaldo Faro, difensore dell’impupato si è opposto alla acquisizione della denuncia e delle altre informazioni testimoniali rese dalla donna alla Polizia giudiziaria che era stata richiesta dal Pubblico ministero; sicché ogni accusa è rimasta sfornita di prova. All’udienza a conclusione del processo sia il Pubblico ministero che l’avvocato Faro hanno chiesto l’assoluzione dell’imputato. Richiesta accolta dal Tribunale per insussistenza del fatti.