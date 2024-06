Nel pomeriggio di giovedì scorso presso il consiglio comunale di Agrigento, si è svolta una riunione straordinaria aperta alla partecipazione dei cittadini per discutere della drammatica emergenza idrica che sta affliggendo la città. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose istituzioni di rilievo, tra cui i vertici dell’AICA, il sindaco, l’assessore regionale competente, diversi deputati regionali, alcuni sindaci della provincia, assessori e consiglieri comunali.

I cittadini presenti hanno espresso nuovamente la loro frustrazione e preoccupazione, sottolineando che è giunto il momento delle azioni concrete. “Il tempo delle chiacchiere è finito”, hanno dichiarato con forza, evidenziando l’urgente necessità di soluzioni immediate per affrontare la crisi idrica che sta mettendo a dura prova la quotidianità di migliaia di famiglie agrigentine.

Durante l’incontro sono emerse proposte concrete e richieste di interventi tempestivi per garantire un approvvigionamento idrico adeguato e sostenibile per tutta la comunità. I rappresentanti delle istituzioni presenti si sono impegnati a lavorare senza indugi per trovare soluzioni efficaci e a lungo termine a questa emergenza, rassicurando i cittadini sul fatto che le loro voci sono ascoltate e che ogni sforzo verrà profuso per affrontare la situazione con la massima urgenza.

La città di Agrigento ora attende con ansia i risultati delle deliberazioni odierna, confidando nel fatto che questo incontro possa segnare un punto di svolta nella gestione dell’emergenza idrica e nel risolvere le difficoltà quotidiane che i suoi abitanti stanno affrontando.