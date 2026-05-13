Si è svolta questa mattina, presso la caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, la conferenza dal titolo “Mamme in divisa. Il giusto equilibrio tra dovere e sentimento”, promossa dall’Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche – delegazione provinciale di Agrigento. L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo delle donne che prestano servizio nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, chiamate quotidianamente a coniugare l’impegno professionale, il senso del dovere e la responsabilità istituzionale con la dimensione familiare e affettiva della maternità.

Dopo i saluti della cavaliere Ina Inglima, che ha anche moderato l’incontro, e del colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, i lavori sono stati presentati dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa quale occasione di confronto su un tema di particolare sensibilità umana, sociale e istituzionale. Nel corso della conferenza sono intervenute rappresentanti della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, che hanno offerto la propria testimonianza personale e professionale sul delicato equilibrio tra servizio in uniforme, responsabilità operative e vita familiare.

In particolare, hanno preso parte agli interventi il tenente di vascello Rosaria Pioppo della Capitaneria di Porto, il maggiore Anna Maria Putortì dell’Arma dei Carabinieri, il maresciallo capo Alessia Erriquez della Guardia di Finanza, l’ispettore Alfonsa Miccichè della Polizia di Stato e il dirigente Aurora Monica Mirabile della Polizia Penitenziaria. L’incontro ha consentito di valorizzare esperienze diverse ma accomunate dalla medesima vocazione al servizio, evidenziando come la maternità e l’appartenenza alle Istituzioni possano convivere in un percorso fatto di responsabilità, sacrificio, equilibrio e profonda dedizione.

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