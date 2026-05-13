Gianluca, il narese Piero Barone e Ignazio de Il Volo si preparano a tornare in Sicilia. L’ultima volta era stato il «concerto di Natale» alla Valle dei Templi: con Puntoeacapo saranno al Teatro Greco di Siracusa l’11 luglio e al Teatro Antico di Taormina sia il 22 che il 23 agosto.

Poi a dicembre si torna nei Palasport italiani, prima di ripartire per le principali capitali europee. Venerdì 22 maggio esce il nuovo singolo. Il Volo è una «macchina da guerra» da 120 live l’anno

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