Avvicinata e aggredita da un malvivente solitario, che le ha “strappato” dal collo la collana d’oro. La vittima è una pensionata canicattinese di 83 anni. Teatro dell’episodio via Gela, nell’abitato di Canicattì. Tutto quanto si è verificato in una manciata di secondi, poco dopo le otto e trenta del mattino, mentre in quei momenti la strada era pressoché deserta. Il balordo, a volto scoperto, l’ha sorpresa alle spalle. Dopo averla strattonata con violenza, con una mossa fulminea le ha scippato il gioiello. Arraffato il prezioso bottino del valore di almeno un migliaio di euro, è fuggito, allontanandosi velocemente dalla zona.

La pensionata, spintonata, sarebbe caduta ma senza riportare alcun trauma. Ha urlato e chiesto aiuto ai passanti, quindi, è stata soccorsa. I carabinieri, accorsi sul posto, sin da subito hanno avviato le ricerche del delinquente. Successivamente è stata avvertita la Procura di Agrigento, ed è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Spetterà adesso, naturalmente, ai militari dell’Arma – che verosimilmente avranno già controllato l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private sistemate in tutta l’area – provare, laddove possibile, a identificare il malvivente.