Accertate irregolarità in uno stabilimento balneare di fronte il mare di Siculiana, a seguito di un controllo effettuato dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, insieme ai loro colleghi della locale Stazione e al personale ispettivo Sicilia. L’ispezione è scattata nell’ambito della campagna denominata “Controlli straordinari sommerso e contrasto al lavoro sommerso”, disposti dal Comando Carabinieri Tutela del Lavoro, d’intesa con l’Ispettorato nazionale del Lavoro.

Il proprietario, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, perché ritenuto responsabile di omessa sorveglianza sanitaria, mancata formazione, omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale e installazione e utilizzo impianto video sorveglianza privo di autorizzazione. La struttura è risultata provvista di un impianto di telecamere di sorveglianza senza però la relativa autorizzazione.

Gli apparati di controllo a distanza o di video-ripresa possono essere installati soltanto per motivate ragioni che devono essere verificate dagli organi competenti. Ai sensi di legge, in funzione delle irregolarità riscontrate, nei confronti dell’esercente sono state elevate ammende per oltre 5mila euro.