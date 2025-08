Applicato il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Lo ha disposto il gip del tribunale di Sciacca a carico di un quarantacinquenne saccense, bracciante agricolo, indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L’uomo, residente in uno dei paesi del circondario di Sciacca avrebbe ripetutamente minacciato, offeso e picchiato la moglie.

Episodi che, ad un certo punto, avrebbero anche coinvolto la figlia ventenne della coppia. Dopo la denuncia, formalizzata dalla donna a carico del marito, è arrivato il provvedimento cautelare. A far scattare le indagini è stata la denuncia presentata della vittima, spaventata che potesse accadere qualcosa di grave a lei e alla figlia. Il quarantacinquenne non potrà più avvicinarsi ai luoghi frequentati dalle persone offese, dovrà stare a distanza di 500 metri.

