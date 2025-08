Boom di alcol tra i giovani: denunciato titolare di un pub a Canicattì.

Non è più soltanto un allarme sporadico, ma un fenomeno che merita di essere attenzionato con serietà e affrontato in modo strutturale. Non solo ad Agrigento, ma anche in centri nevralgici come Canicattì, la piaga della somministrazione di alcolici ai minorenni si inserisce in un quadro sempre più preoccupante, in particolare nei mesi estivi, quando la movida raggiunge i picchi più alti.

Nei giorni scorsi, la polizia ha intensificato i controlli nei principali locali notturni della città: bar, pub e punti di ritrovo frequentati soprattutto dai più giovani. E in almeno un caso, i sospetti si sono rivelati fondati. Gli agenti hanno accertato che in un locale della movida venivano vendute bevande alcoliche a ragazzi minorenni. Il titolare del pub è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’accusa di somministrazione di alcolici a minori.

Il caso riaccende i riflettori su una tendenza in crescita: quella del cosiddetto “binge drinking”, ovvero il consumo smodato e concentrato di alcol in brevi periodi di tempo. Un’abitudine che sta prendendo piede anche tra i giovanissimi, con conseguenze che vanno ben oltre la singola serata, arrivando a compromettere la salute e la sicurezza pubblica.

Il dossier sulle dipendenze dell’Agrigentino evidenzia numeri allarmanti: sempre più giovani fanno ricorso all’alcol per sballarsi, spesso sottovalutando i rischi e agendo in assenza di controllo familiare o istituzionale. I controlli delle forze dell’ordine – come quello effettuato a Canicattì – sono dunque un presidio necessario, ma da soli non bastano. Serve una risposta corale: educativa, culturale, sociale.

Le istituzioni locali, le scuole e le famiglie sono chiamate a collaborare per arginare una deriva che rischia di lasciare sul campo danni permanenti. Agrigento e la sua provincia non possono voltarsi dall’altra parte. Serve una strategia condivisa e duratura per riportare al centro il valore della responsabilità. Anche nei momenti di svago.

