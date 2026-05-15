Il gip del tribunale di Agrigento, Emanuela Caturano, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di un trentatreenne residente a Naro per le accuse di violenza sessuale e maltrattamenti ai danni della moglie. Il processo a carico dell’imputato, difeso dall’avvocato Vito Cangemi, inizierà il prossimo 17 giugno davanti i giudici della seconda sezione penale.

I fatti contestati risalgono dal 2014 fino allo scorso anno. L’uomo, che inizialmente si era anche reso irreperibile, è accusato di vessazioni e violenze ai danni della coniuge anche in presenza dei figli minorenni. Il 33enne, affetto anche da una dipendenza da gioco d’azzardo, avrebbe più volte picchiato la moglie prendendola a schiaffi e pugni. Deve rispondere anche di violenza sessuale poiché avrebbe costretto la moglie a subire rapporti sessuali.

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