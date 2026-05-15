Accusati di detenzione di materiale pedopornografico. Il pubblico ministero Alessia Battaglia, al termine della requisitoria, ha avanzato richiesta di condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione ciascuno nei confronti di padre e figlio, entrambi liberi professionisti, di Palma di Montechiaro.

Il processo è in corso di svolgimento davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento, presieduta da Agata Anna Genna. La sentenza sarà emessa il prossimo 25 giugno.

La vicenda nasce da una segnalazione della Polizia Postale di Agrigento che aveva individuato un account riconducibile a uno studio tecnico di Palma, intestato al padre. Le perquisizioni hanno portato alla scoperta di alcuni hard disk con numerose immagini di minori a contenuto erotico.

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