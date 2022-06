Maltrattamenti ad ex moglie e figli: disposto il rinvio a giudizio

Il Gup del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli, in accoglimento delle richieste del pubblico ministero Gianluca Caputo, e dei legali difensori delle parti civili, gli avvocati Rosario Didato ed Irene Ruggieri, ha rinviato a giudizio un canicattinese, per i reati di maltrattamenti in famiglia, e lesioni aggravate ai danni dell’ex moglie e dei figli minori.

La donna e i ragazzi, figli minori dell’imputato, si sono costituiti parte civile.

Il canicattinese, nel recente passato, aveva denunciato la coniuge per maltrattamenti e lesioni ai danni degli stessi figli della coppia, ma il Gip di Agrigento, Micaela Raimondo, con propria ordinanza ha deciso di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero Gloria Andreoli.