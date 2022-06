Covid: un morto ad Agrigento, e 332 nuovi positivi

Una nuova vittima per Covid ad Agrigento, e registrati altri 332 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 911 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 104.183 (1 marzo 2020 – 23 giugno 2022). In totale i guariti sono 101.053. Gli attuali positivi sono 2.567, di cui 2.544 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Sono i due i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 21 al presidio ospedaliero riberese. Complessivamente 563 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 441.939 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 23 giugno 2022 sono 441.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 23 giugno: Agrigento 14.305 (441 attuali contagiati, 13.806 guariti e 58 deceduti); Alessandria della Rocca 504 (3 attuali contagiati, 499 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.975 (66 attuali contagiati, 1.901 guariti e 8 deceduti); Bivona 861 (46 attuali contagiati, 814 guariti e 1 deceduto); Burgio 542 (2 attuali contagiati, 537 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 324 (8 attuali contagiati, 313 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 615 (13 attuali contagiati, 596 guariti, e 6 deceduti); Camastra 547 (2 attuali contagiati, 539 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.516 (30 attuali contagiati, 1.483 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.647 (94 attuali contagiati, 2.533 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.964 (183 attuali contagiati, 9.723 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.826 (24 attuali contagiati, 1.793 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 726 (6 attuali contagiati, 714 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 767 (10 attuali contagiati, 753 guariti e 4 deceduti); Cianciana 772 (20 attuali contagiati, 746 guariti e 6 deceduti); Comitini 231 (4 attuali contagiati, e 227 guariti); Favara 10.033 (260 attuali contagiati, 9.742 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.187 (28 attuali contagiati, 1.155 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 292 (2 attuali contagiati, 289 guariti e 1 deceduto); Licata 7.870 (140 attuali contagiati, 7.688 guariti, 42 deceduti); Lucca Sicula 349 (1 attuale contagiato, 347 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.586 (72 attuali contagiati, 2.498 guariti e 16 deceduti); Montallegro 613 (12 attuali contagiati, 593 guariti e 8 deceduti); Montevago 535 (24 attuali contagiati, 509 guariti e 2 deceduti); Naro 1.503 (41 attuali contagiati, 1.449 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.749 (56 attuali contagiati, 5.655 guariti e 38 deceduti); Porto Empedocle 4.160 (111 attuali contagiati, 4.032 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.886 (34 attuali contagiati, 1.844 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.129 (75 attuali contagiati, 3.035 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.590 (18 attuali contagiati, 2.558 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.206 (42 attuali contagiati, 1.159 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.597 (63 attuali contagiati, 4.501 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 909 (24 attuali contagiati, 857 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 780 (30 attuali contagiati, 740 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.721 (25 attuali contagiati, 1.690 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 351 (18 attuali contagiati, 332 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 479 (18 attuali contagiati, 459 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.365 (65 attuali contagiati,1.289 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 885 (50 attuali contagiati, 832 guariti e 3 deceduti); Sciacca 9.062 (385 attuali contagiati, 8.628 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.397 (20 attuali contagiati, 1.370 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 277 (1 attuale contagiato, 275 guariti e 1 deceduto).

Solo un migrante è attualmente positivo al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.