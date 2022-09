Maltratta la moglie, e dà fuoco alla casa: denunciato agricoltore

Continua ripetutamente a maltrattare la moglie, con cui è in fase di separazione, e appicca il fuoco all’abitazione. E’ stato, per fortuna, soltanto un principio di incendio, e le fiamme sono state subito spente. Dopo l’ultimo episodio, la donna, una quarantacinquenne, prendendo coraggio, si è recata alla stazione dei carabinieri della Stazione di Alessandria della Rocca, ed ha presentato una querela – denuncia. A finire nei guai un 49enne, agricoltore, di Alessandria della Rocca. Al termine di alcune indagini i militari dell’Arma lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Deve rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, e danneggiamento a seguito di incendio. E’ stato attivato, come sempre avviene in casi di questo genere, l’iter del “codice rosso”, che mira a tutelare la donna vittima di violenza.