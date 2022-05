Maltempo, weekend instabile con rovesci e temporali forti e frequenti

Colpo di “coda” invernale in questo fine settimana di maggio. I primi segnali di maltempo sono arrivati ieri. Oggi, sabato 7 maggio, la perturbazione arrivata in Sicilia, ha portato ulteriori effetti con piogge e temporali un po’ ovunque. Nell’Agrigentino piove sia nella parte occidentale, che nella parte orientale. Per fortuna non si registrano danni, ma sono state diverse le telefonate giunte alla centrale operativa dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri sono intervenuti soprattutto per incendi di cavi elettrici, ad Agrigento, Favara e Canicattì. I mari sono generalmente mossi, mentre le temperature in ulteriore diminuzione ovunque, fresche per il periodo. Le previsioni per domani, domenica 8, sono pressoché uguali. Rovesci e isolati temporali coinvolgeranno ad intermittenza buona parte dell’isola. La fase instabile tenderà a proseguire anche lunedì 9 e martedì 10, con ancora particolare attività temporalesca soprattutto nelle zone interne.