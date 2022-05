Covid: un morto ad Agrigento, e 491 nuovi positivi in tutta la provincia

C’è un altro decesso per Covid, ad Agrigento, e diagnosticati 491 nuovi casi positivi, a fronte di 1.347 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 93.951 (1 marzo 2020 – 6 maggio 2022). In totale i guariti sono 84.580. Gli attuali positivi sono 8.832, di cui 8.792 in isolamento domiciliare, e 40 ricoverati in ospedale. Sono 2 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva, tutti all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 20 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 539 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 407.432 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 6 maggio 2022 sono 1.186.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 6 maggio: Agrigento 12.591 (1.186 attuali contagiati, 11.353 guariti e 52 deceduti); Alessandria della Rocca 459 (52 attuali contagiati, 406 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.746 (257 attuali contagiati, 1.482 guariti e 7 deceduti); Bivona 682 (118 attuali contagiati, 563 guariti e 1 deceduto); Burgio 486 (98 attuali contagiati, 385 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 300 (10 attuali contagiati, 287 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 569 (50 attuali contagiati, 513 guariti, e 6 deceduti); Camastra 504 (43 attuali contagiati, 455 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.415 (103 attuali contagiati, 1.309 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.371 (214 attuali contagiati, 2.137 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.219 (753 attuali contagiati, 8.410 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.662 (184 attuali contagiati, 1.470 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 695 (60 attuali contagiati, 629 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 721 (73 attuali contagiati, 644 guariti e 4 deceduti); Cianciana 700 (60 attuali contagiati, 634 guariti e 6 deceduti); Comitini 198 (10 attuali contagiati, e 188 guariti); Favara 8.977 (962 attuali contagiati, 7.984 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.093 (74 attuali contagiati, 1.016 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 282 (42 attuali contagiati, 239 guariti e 1 deceduto); Licata 7.341 (844 attuali contagiati, 6.456 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 307 (35 attuali contagiati, 271 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.274 (253 attuali contagiati, 2.005 guariti e 16 deceduti); Montallegro 555 (42 attuali contagiati, 506 guariti e 7 deceduti); Montevago 450 (69 attuali contagiati, 379 guariti e 2 deceduti); Naro 1.383 (113 attuali contagiati, 1.257 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.572 (236 attuali contagiati, 5.299 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.782 (358 attuali contagiati, 3.407 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.761 (136 attuali contagiati, 1.618 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.811 (299 attuali contagiati, 2.494 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.495 (122 attuali contagiati, 2.359 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.064 (85 attuali contagiati, 974 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.233 (240 attuali contagiati, 3.961 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 798 (116 attuali contagiati, 655 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 658 (129 attuali contagiati, 519 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.618 (131 attuali contagiati, 1.481 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 310 (73 attuali contagiati, 236 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 424 (46 attuali contagiati, 377 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.202 (103 attuali contagiati,1.089 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 683 (85 attuali contagiati, 595 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.552 (846 attuali contagiati, 6.660 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.199 (88 attuali contagiati, 1.104 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 259 (24 attuali contagiati, 234 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.