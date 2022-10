Maltempo, strade allagate come “fiumi”

Strade allagate, altre impraticabili e ricoperte di fango, sia in centro ad Agrigento, sia nei quartieri periferici. E super lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, alle prese con decine di richieste, in territorio della città dei Templi, e in diverse zone della provincia.

L’ondata di maltempo sta creando tanti disagi. I maggiori problemi provocati dalla pioggia, nella borgata balneare di San Leone, nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè, e tra il centro città e Fontanelle, con diverse arterie sommerse dall’acqua.

Problemi alla circolazione stradale nella bretella, che collega piazzale Rosselli con la statale per Palermo, con diversi automobilisti che hanno rischiato di rimanere bloccati nell’acqua alta. Pioggia mista a fango anche sotto il cavalcavia di San Giusippuzzu, poco prima del bivio per Fontanelle.